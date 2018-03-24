8 звёздных хоккеистов НХЛ, проваливших сезон-2017/18

Контракты огромные, а отдачи почти никакой. Разве это нормально?

До завершения регулярного чемпионата НХЛ осталось совсем немного времени. 8 апреля последний игровой день «регулярки», после чего стартует плей-офф. Уже сейчас можно назвать звёздных хоккеистов, явно не оправдавших надежд тренеров и болельщиков. Некоторые из них с треском провалили сезон, получая огромные зарплаты.

75 матчей 31 (1+30) очко, «-23»

Безобразный сезон проводит «Чикаго». Вряд ли кто-то ожидал от «ястребов» такого провала. Многие звёздные и возрастные хоккеисты серьёзно сбавили к себе требования, сказались и травмы. К примеру, опытнейший защитник Кит за всю «регулярку» забросил всего одну шайбу, а показатель полезности «-23» для защитника топ-уровня не выдерживает никакой критики. Скорее всего, со многими своими бывшими лидерами боссы «Блэкхоукс» будут прощаться.

70 матчей, 39 (12+27) очков, «-26»

Аналогичная ситуация с «Монреалем». В клубе не смогли удержать одного из своих лидеров в лице Александра Радулова , отказались от российского защитника Михаила Сергачёва , получив взамен Джонатана Друена из «Тампы». Однако молодой франкофон не впечатляет. Всего 12 голов при показателе полезности «-26» — разве для этого нападающего звали в «Канадиенс»? Налицо серьёзные тренерские просчёты и слабая работа менеджмента канадского клуба.

в. Кэри Прайс («Монреаль»), 30 лет 44 матча, 90,3% отражённых бросков, в среднем 3,03 пропущенных шайбы за игру

Гораздо большего ожидали от голкипера Кэри Прайса, с помощью которого «Монреаль» раньше вытаскивал много, казалось бы, безнадёжных матчей. Однако сейчас и защитники не помогают, и травмы наваливаются, и сам вратарь стал выглядеть менее ярко. За нынешний регулярный чемпионат звёздный канадец может смело ставить себе двойку, как и весь клуб из провинции Квебек. Учитывая огромную зарплату Прайса требования к нему повышенные.

72 матча, 25 (7+18) очков, «-13»

Всерьёз рискует не попасть в плей-офф «Даллас», потерпевший уже семь поражений подряд. Если форвард Александр Радулов тащит на себе команду и проводит свой лучший сезон в НХЛ, то к Джейсону Спецце большие вопросы. Именно из-за того, что некоторые лидеры не играют в полную силу, у «Старз» возникли столь серьёзные проблемы. Всего 7 голов при коэффициенте полезности «-13» — это ни в какие ворота не лезет.

У родного брата Хенрика показатели более-менее приличные, хотя полезность тоже оставляет желать лучшего. Но у Даниэля 21 заброшенная шайба, а вот Хенрик будто разучился забивать. Конечно, начинает сказываться солидный по спортивным меркам возраст, плюс сама организация игры «Ванкувера» вызывает много вопросов — команда не случайно расположилась на последнем месте Запада. Но всё же для лидера показатели откровенно слабые.

в. Крэйг Андерсон («Оттава»), 36 лет 53 матча, 89,9% отражённых бросков, в среднем 3,32 пропущенных шайбы за игру

Помимо Прайса, внесём в этот список и голкипера «Оттавы» Крэйга Андерсона, чьи показатели ещё хуже. Во многом из-за игры Андерсона «Оттава» проводит слабый сезон, а ведь после прошлого года многие думали, что «Сенаторы» вышли на новый для себя уровень. Подкосили канадский клуб и постоянные слухи о возможном обмене капитана команды Эрика Карлссона , а затем и трагедия, случившаяся в семье шведского защитника.

71 матч, 34 (21+13) очков, «-12»

Тотальным провалом игру Рика Нэша в нынешнем сезоне назвать нельзя, но выглядит канадец далеко не лучшим образом. Его и из «Рейнджерс» поэтому обменяли: возрастной, зарплата огромная, снайперские и бомбардирские рекорды не ставит. С каждым годом этот звёздный нападающий выглядит всё слабее. «Бостон» взял его под плей-офф, рассчитывая на солидный опыт игрока. Посмотрим, поможет ли он «мишкам», но пока Рик выглядит какой-то бледной тенью.

Из-за участившихся травм совсем сдулся ветеран «Сан-Хосе» Джо Торнтон. Скорее всего, нынешний сезон станет последним для 38-летнего хоккеиста. «Сан-Хосе» и без него выглядит довольно прилично, а с омолаживанием команды затягивать нельзя. Иначе может получиться история, которая сейчас происходит с «Детройтом». Торонтон успел принести много радостных моментов своим поклонником, пора на покой.