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«Питтсбург» победил «Монреаль», Малкин и Щербак забросили по шайбе
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«Питтсбург» победил «Монреаль», Малкин и Щербак забросили по шайбе 

Чемпионат.com 7 часов назад
Фото: SovSport.Ru
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» на домашней площадке принимал «Монреаль Канадиенс» и победил со счётом 5:3 (2:1, 1:2, 2:0). Это поражение стало для «Монреаля» четвёртым подряд.
В составе победителей 2 (1+1) очка набрал российский суперфорвард Евгений Малкин. Всего в его активе стало 91 (41+50) очко, и он делит второе место в гонке бомбардиров с Натаном Маккинноном из «Колорадо Эвеланш».
Российский нападающий «Монреаля» Никита Щербак забросил четвёртую шайбу в сезоне, сделав это в меньшинстве.
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