«Питтсбург» победил «Монреаль», Малкин и Щербак забросили по шайбе

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» на домашней площадке принимал «Монреаль Канадиенс» и победил со счётом 5:3 (2:1, 1:2, 2:0). Это поражение стало для «Монреаля» четвёртым подряд.

В составе победителей 2 (1+1) очка набрал российский суперфорвард Евгений Малкин . Всего в его активе стало 91 (41+50) очко, и он делит второе место в гонке бомбардиров с Натаном Маккинноном из «Колорадо Эвеланш».