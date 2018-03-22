Щербак забросил четвёртую шайбу в сезоне 

В первом матче игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ «Питтсбург Пингвинз» принимает на домашнем льду «Монреаль Канадиенс» (3:3 после второго периода). Во втором периоде заброшенной шайбой отметился форвард «Монреаль Канадиенс» Никита Щербак. На 29-й минуте матча он отметился взятием ворот в меньшинстве. Для Щербака эта шайба стала четвёртой в сезоне.
Счёт в игре в середине первого периода открыл российский центрфорвард «пингвинов» Евгений Малкин, в активе которого 91 (41+50) очко в сезоне.
Видео взято с официального сайта НХЛ.