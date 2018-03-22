Щербак забросил четвёртую шайбу в сезоне 

Чемпионат.com: последние новости

«Локомотив» — СКА: 17-летний Денисенко сбил Прохоркина и подрался с Тихоновым

«Трактор» уверенно обыграл «Салават Юлаев» и сравнял счёт в серии

Билялетдинов: видел, что не было необходимости брать тайм-аут в конце матча