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Щербак забросил четвёртую шайбу в сезоне
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Щербак забросил четвёртую шайбу в сезоне 

Чемпионат.com 1 час назад
В первом матче игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ «Питтсбург Пингвинз» принимает на домашнем льду «Монреаль Канадиенс» (3:3 после второго периода). Во втором периоде заброшенной шайбой отметился форвард «Монреаль Канадиенс» Никита Щербак. На 29-й минуте матча он отметился взятием ворот в меньшинстве. Для Щербака эта шайба стала четвёртой в сезоне.
Счёт в игре в середине первого периода открыл российский центрфорвард «пингвинов» Евгений Малкин, в активе которого 91 (41+50) очко в сезоне.
Видео взято с официального сайта НХЛ.
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