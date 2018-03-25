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Шайба Малкина помогла «Питтсбургу» победить «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ
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Шайба Малкина помогла «Питтсбургу» победить «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ 

RT на русском 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
«Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Филадельфией Флайерз» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 5:4.
Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин забросил одну из шайб команды на 23-й минуте. Победу «пингвинам» принёс точный бросок Брайана Раста.
Для Малкина забитый гол стал 42-м в нынешнем сезоне. Он занимает третье место в списке снайперов НХЛ.
Ранее сообщалось, что шайба Тарасенко принесла «Сент-Луису» победу над «Коламбусом» в матче НХЛ.
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