Шайба Малкина помогла «Питтсбургу» победить «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ

«Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Филадельфией Флайерз» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 5:4.

Для Малкина забитый гол стал 42-м в нынешнем сезоне. Он занимает третье место в списке снайперов НХЛ.

Ранее сообщалось, что шайба Тарасенко принесла «Сент-Луису» победу над «Коламбусом» в матче НХЛ.