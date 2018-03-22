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Клейтон Келлер обновил рекорд «Аризоны», побив достижение сезона-2007/08
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Клейтон Келлер обновил рекорд «Аризоны», побив достижение сезона-2007/08 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
В первом матче очередного игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ «Баффало Сэйбрз» на домашнем льду уступил «Аризоне Койотс» со счётом 1:4 (1:2, 0:0, 0:2).
Самым результативным игроком матча стал форвард победителей Клейтон Келлер, сделавший две голевые передачи. 19-летний американский форвард набрал 55 (20+35) очков в нынешнем сезоне и установил рекорд клуба по очкам для хоккеистов, проводящих первый сезон в лиге. Прежнее достижение было установлено в сезоне-2007/08 Петером Мюллером (54 очка).
Келлер формально дебютировал в НХЛ в прошлом чемпионате, однако провёл только три игры, поэтому является новичком в этом сезоне.
«Койотс» не попадают в розыгрыш Кубка Стэнли, что делает Клейтона одним из главных кандидатов на поездку на чемпионат мира в составе сборной США.
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