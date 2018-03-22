Путин сыграет в хоккей со сборной

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил, что после ЧМ по хоккею президент России Владимир Путин может выйти на лед вместе с национальной сборной. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам хоккеиста, игру планируется устроить в рамках ночной лиги.

«Вообще мы часто играем. В зависимости от возможности ребят», — отметил он.

Фетисов добавил, что сейчас российские хоккеисты играют в плей-офф КХЛ, а затем их ждет подготовка к ЧМ.

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Дании с 4 по 20 мая.

Ранее на церемонии награждения олимпийских призеров члены сборной РФ по хоккею пригласили Путина сыграть вместе с ними. Президент согласился. В 2018 году российские хоккеисты впервые с 1992 года выиграли олимпийское «золото».