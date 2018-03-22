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Путин сыграет в хоккей со сборной
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Путин сыграет в хоккей со сборной 

Рамблер 59 минут назад
Фото: ТАСС
Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил, что после ЧМ по хоккею президент России Владимир Путин может выйти на лед вместе с национальной сборной. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам хоккеиста, игру планируется устроить в рамках ночной лиги.
«Вообще мы часто играем. В зависимости от возможности ребят», — отметил он.
Фетисов добавил, что сейчас российские хоккеисты играют в плей-офф КХЛ, а затем их ждет подготовка к ЧМ.
Чемпионат мира по хоккею пройдет в Дании с 4 по 20 мая.
Ранее на церемонии награждения олимпийских призеров члены сборной РФ по хоккею пригласили Путина сыграть вместе с ними. Президент согласился. В 2018 году российские хоккеисты впервые с 1992 года выиграли олимпийское «золото».
В конце декабря прошлого года Путин принял участие в товарищеском матче Ночной хоккейной лиги на Красной площади. Вместе с Путиным в том игре участвовали глава Минобороны Сергей Шойгу, музыкант Игорь Бутман и хоккеист Вячеслав Фетисов. В матчах Ночной хоккейной лиги президент обычно выступает в форме под номером одиннадцать.
 Ещё 9 источников 
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