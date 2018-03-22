Объявлены три звезды игрового дня в НХЛ

Форвард «Сент-Луис Блюз» Джейден Шварц признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге, сообщает ТАСС

В матче против «Бостон Брюинз» (2:1) нападающий оформил дубль.

Вторым стал вратарь «Анахайм Дакс» Джон Гибсон , отразивший все 29 бросков в победной встрече против «Калгари Флэймз» (4:0).

Третьей звездой признан форвард «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, на счету которого заброшенная шайба и результативная передача в матче против «Монреаль Канадиен» (5:3). Голевой пас стал для канадца 700-м в НХЛ.