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«Сент-Луис» вырвал победу над «Бостоном» в матче НХЛ
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«Сент-Луис» вырвал победу над «Бостоном» в матче НХЛ 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
«Сент-Луис Блюз» одержал волевую победу над «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счетом 2:1, сообщает "Советский спорт".
Автором первого гола в матче стал форвард «Бостона» Райан Донато. Равновесие в противостоянии вернул нападающий «нот» Джейден Шварц. Он же стал автором победного гола в овертайме.
Российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко не принимал участия в матче из-за травмы.
НХЛ. Регулярный чемпионат "Сент-Луис Блюз" (Сент-Луис) — «Бостон Брюинз» (Бостон) — 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 1:0)
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