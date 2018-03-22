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Вратарь «Бостона» Худобин не спас команду от поражения
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Вратарь «Бостона» Худобин не спас команду от поражения 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
В Национальной хоккейной лиге продолжается очередной игровой день регулярного чемпионата. «Бостон Брюинз» на чужом льду в овертайме уступил «Сент-Луис Блюз» со счетом 1:2.
В составе проигравших шайбу забросил Райан Донато (11-я минута). У победителей дважды отличился Джейден Шварц (50-я и 61-я). Российский вратарь «Бостона» Антон Худобин отразил 18 из 20 бросков по своим воротам. Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко пропустил вторую встречу подряд из-за травмы. Другие форварды команды, Иван Барбашев и Никита Сошников, результативными действиями не отметились.
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