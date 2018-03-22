Вратарь «Бостона» Худобин не спас команду от поражения

В Национальной хоккейной лиге продолжается очередной игровой день регулярного чемпионата. «Бостон Брюинз» на чужом льду в овертайме уступил «Сент-Луис Блюз» со счетом 1:2.