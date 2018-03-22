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Путин может сыграть в хоккей с российской сборной
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Путин может сыграть в хоккей с российской сборной 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин может сыграть в хоккей с российской сборной после чемпионата мира, который пройдет в Дании с 4 по 20 мая, сообщил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.
"Я думаю, что это, наверное, может быть в рамках ночной лиги. Вообще мы часто играем. В зависимости от возможности ребят. Они сейчас все в плей-офф (КХЛ — ред.), потом у них будет подготовка к чемпионату мира. Я думаю, после, наверное", — рассказал Фетисов, отвечая на вопрос, когда может состояться игра главы государства с хоккеистами.
После церемонии награждения олимпийских призеров и победителей 28 февраля в Кремле сборная пригласила Путина поиграть в хоккей. Президент согласился.
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