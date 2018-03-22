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Стало известно, когда Путин может сыграть в хоккей с российской сборной
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Стало известно, когда Путин может сыграть в хоккей с российской сборной 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По словам Фетисова игра, вероятнее всего, состоится в рамках ночной лиги после чемпионата мира, который пройдет в Дании с 4 по 20 мая. Об этом пишет РИА «Новости».
«Вообще мы часто играем. В зависимости от возможности ребят. Они сейчас все в плей-офф (КХЛ — ред.), потом у них будет подготовка к чемпионату мира», — рассказал спортсмен.
«ФедералПресс» напоминает, что предложение выйти на лед президент получил в ходе церемонии награждения олимпийских призеров и победителей в Кремле. Сборная России пригласила Путина сыграть в хоккей, и он согласился.
Отметим, что в конце прошлого года лидер российского государства забросил пять шайб в ходе товарищеского матча Ночной хоккейной лиги, который состоялся на Красной площади.
Фото: Kremlin.ru
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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