Кожевников: хоккеисты СКА имеют преимущество после Олимпиады-2018

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников выразил мнение, что хоккеисты петербургского СКА, которые выступали в составе сборной России на Олимпийских играх 2018 года, имеют преимущество над другими командами.

"Я не тот человек, который считает, что Олимпиада закончилась — сезон удачный. Наоборот, у них была игровая практика. У многих команд ее не было, поэтому игроки СКА имеют преимущество, они должны находиться в хорошей хоккейной форме, в которой они и находятся. СКА сейчас в хорошем состоянии и является фаворитом, но не исключено, что «Локомотив» найдет новые козыри в следующей игре", — цитирует эксперта газета «Известия»

Он также отметил, что участие в Олимпиаде-2018 не сказалось на физическом состоянии лидеров СКА Ильи Ковальчука и Павла Дацюка.

На Играх в Пхенчхане российские хоккеисты завоевали золотые медали, обыграв в финале сборную Германии со счетом 4:3. Команду России представляли 15 игроков из СКА.