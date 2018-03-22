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Победы ЦСКА и «Химок» в Евролиге, шайбы Малкина и Щербака в НХЛ и другие новости утра
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Победы ЦСКА и «Химок» в Евролиге, шайбы Малкина и Щербака в НХЛ и другие новости утра 

Советский спорт 38 минут назад
Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов занимают второе место после короткой программы на чемпионате мира в Милане.
Женская сборная России по керлингу на чемпионате мира в Канаде одержала шестую победу.
Баскетболисты ЦСКА обыграли «Олимпиакос» в Евролиге. В параллельном матче «Химки» переиграли «Анадолу Эфес».
Наталья Вихлянцева вышла во второй круг турнира в Майами, обыграв Ребекку Петерсон.
Серена Уильямс проиграла Наоми Осаке на старте турнира в Майами.
Также во второй круг среди женщин пробились Екатерина Макарова и Виктория Азаренко. А у мужчин — Михаил Южный.
Хоккеисты «Анахайма» забросили четыре безответные шайбы в ворота «Калгари».
Шайба и передача Евгения Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Монреаль».
Баскетболисты «Бруклина» без Тимофея Мозгова проиграли «Шарлотт».
35 очков Леброна Джеймса принесли «Кливленду» победу над «Торонто».
Видео дня: Шайбы Малкина и Щербака в матче «Питтсбург» — «Монреаль»
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