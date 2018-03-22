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Малкин помог «Питтсбургу» победить «Монреаль»
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Шайба и передача Малкина помогли «Питтсбургу» победить «Монреаль» в матче НХЛ 

Р-Спорт 50 минут назад
Фото: РИА Новости
Хоккеисты "Питтсбург Пингвинз" обыграли "Монреаль Канадиенс" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча, состоявшаяся в среду в Питтсбурге, завершилась со счетом 5:3 (2:1, 1:2, 2:0) в пользу хозяев льда. В составе победителей шайбы забросили российский нападающий Евгений Малкин (10-я минута), в активе которого также результативная передача, Патрик Хёрнквист (18), Сидни Кросби (36), Дерик Брассар (43) и Джейк Гюнцель (59). У "Канадиенс" отличились Джонатан Друэн (20), российский форвард Никита Щербак (29) и Якоб Де Ла Роз (35).
Нападающий "пингвинов" Брассар (на 2-й минуте) и форвард "Монреаля" Брендан Галлахер (на 24-й) не реализовали по буллиту.
Для Малкина эта шайба стала 41-й в текущем регулярном чемпионате, и он с этим показателем занимает третье место в списке лучших снайперов лиги. С 91 очком форвард занимает третье место в списке лучших бомбардиров лиги, где лидирует его соотечественник Никита Кучеров из "Тампы Бэй", в активе которого 94 балла за результативность.
В другом матче среды "Сент-Луис" на своем льду в овертайме одержал волевую победу над "Бостоном" со счетом 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 1:0). Российский голкипер "Брюинз" Антон Худобин отразил 18 бросков из 20 и был признан третьей звездой матча.
В других матчах дня "Аризона" нанесла гостевое поражение "Баффало" — 4:1, а "Анахайм" на выезде победил "Калгари" — 4:0.
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