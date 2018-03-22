Малкин помог «Питтсбургу» победить «Монреаль»

Шайба и передача Малкина помогли «Питтсбургу» победить «Монреаль» в матче НХЛ

Хоккеисты "Питтсбург Пингвинз" обыграли "Монреаль Канадиенс" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

Нападающий "пингвинов" Брассар (на 2-й минуте) и форвард "Монреаля" Брендан Галлахер (на 24-й) не реализовали по буллиту.

Для Малкина эта шайба стала 41-й в текущем регулярном чемпионате, и он с этим показателем занимает третье место в списке лучших снайперов лиги. С 91 очком форвард занимает третье место в списке лучших бомбардиров лиги, где лидирует его соотечественник Никита Кучеров из "Тампы Бэй", в активе которого 94 балла за результативность.

В другом матче среды "Сент-Луис" на своем льду в овертайме одержал волевую победу над "Бостоном" со счетом 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 1:0). Российский голкипер "Брюинз" Антон Худобин отразил 18 бросков из 20 и был признан третьей звездой матча.

В других матчах дня "Аризона" нанесла гостевое поражение "Баффало" — 4:1, а "Анахайм" на выезде победил "Калгари" — 4:0.