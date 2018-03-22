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«Бостон» набрал 100 очков в регулярном сезоне и обеспечил место в плей-офф
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«Бостон» набрал 100 очков в регулярном сезоне и обеспечил место в плей-офф 

Чемпионат.com 22 минуты назад
В Сент-Луисе в «Скоттрэйд-центре» завершилась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Сент-Луис Блюз» в дополнительное время оказался сильнее «Бостон Брюинз» со счётом 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 1:0).
Несмотря на поражение «мишки» обеспечили себе место в кубковой восьмёрке. Подопечные Брюса Кэссиди стали вторым клубом на Востоке, добравшимся до отметки в 100 очков в регулярном сезоне. Скорее всего, соперником «Бостона» по первому раунду плей-офф будет «Торонто Мэйпл Лифс».
«Бостон», идущий вторым в Атлантическом дивизионе, вышел в плей-офф в девятый раз за последние 11 лет и в 71-й — в истории клуба.
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