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Эксперты: «Детройт» не выстоит под напором «Вашингтона» Овечкина в матче НХЛ
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Эксперты: «Детройт» не выстоит под напором «Вашингтона» Овечкина в матче НХЛ 

Чемпионат.com 22 марта 2018
Фото: Twitter НХЛ
Букмекеры назвали фаворита матча регулярного чемпионата НХЛ «Детройт Ред Уингз» — «Вашингтон Кэпиталз», который состоится 23 марта.
Аналитики считают фаворитом «Вашингтон Кэпиталз». Коэффициент на победу в основное время — 1.95, по итогам всей встречи — 1.60.
Шансы «Детройта» на победу более скромные. Успех в основное время котируется за 3.20, а с учётом овертайма и буллитов — за 2.40.
Вероятность овертайма оценена коэффициентом 3.90.
Самый вероятный результат основного времени — 2:2, он котируется за 9.75.
Букмекеры ждут результативной игры. Тотал больше 5,5 шайбы идёт за 1.87, меньше 5,5 — за 1.95.
Начало матча — в 2:30 мск.
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