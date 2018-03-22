Эксперты: «Детройт» не выстоит под напором «Вашингтона» Овечкина в матче НХЛ

Букмекеры назвали фаворита матча регулярного чемпионата НХЛ «Детройт Ред Уингз» — «Вашингтон Кэпиталз», который состоится 23 марта.

Аналитики считают фаворитом «Вашингтон Кэпиталз». Коэффициент на победу в основное время — 1.95, по итогам всей встречи — 1.60.

Шансы «Детройта» на победу более скромные. Успех в основное время котируется за 3.20, а с учётом овертайма и буллитов — за 2.40.

Вероятность овертайма оценена коэффициентом 3.90.

Самый вероятный результат основного времени — 2:2, он котируется за 9.75.

Букмекеры ждут результативной игры. Тотал больше 5,5 шайбы идёт за 1.87, меньше 5,5 — за 1.95.

Начало матча — в 2:30 мск.