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НХЛ назвала трёх главных звезд игрового дня
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НХЛ назвала трёх главных звезд игрового дня 

Чемпионат.com 1 час назад
Национальная хоккейная лига назвала тройку лучших хоккеистов по итогам очередного игрового дня.
Третьей звездой стал капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, набравший 2 (1+1) очка в матче с «Монреаль Канадиенс» (5:3). Голевая передача стала 700-й для хоккеиста в карьере.
Вратарь «Анахайм Дакс» Джон Гибсон, отразивший все 29 бросков в игре с «Калгари Флэймз» (4:0), признан второй звездой.
Первой звездой назван форвард «Сент-Луис Блюз» Джейден Шварц, оформивший дубль в матче с «Бостон Брюинз» (2:1 ОТ).
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