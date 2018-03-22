НХЛ назвала трёх главных звезд игрового дня

Национальная хоккейная лига назвала тройку лучших хоккеистов по итогам очередного игрового дня.

Третьей звездой стал капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, набравший 2 (1+1) очка в матче с «Монреаль Канадиенс» (5:3). Голевая передача стала 700-й для хоккеиста в карьере.

Вратарь «Анахайм Дакс» Джон Гибсон , отразивший все 29 бросков в игре с «Калгари Флэймз» (4:0), признан второй звездой.