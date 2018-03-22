Ещё
Панарин назвал Кучерова и Малкина зверями
Далее:
Читайте также:
Ещё

Хоккеист Панарин назвал Кучерова и Малкина зверями 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Reuters
Российский нападающий клуба «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин прокомментировал положение дел в гонке бомбардиров Национальной хоккейной лиги (НХЛ). На победу в ней претендуют его соотечественники: Никита Кучеров из «Тампа-Бэй Лайтнинг» и Евгений Малкин из «Питтсбург Пингвинз».
«Я как-то посмотрел этот список, они одурели там совсем… Сегодня вот на табло на арене таблицу бомбардиров показывали, я хотел завязать с хоккеем», — пошутил Панарин в разговоре с изданием «Спорт-Экспресс».
Он признался, что переживает за российских хоккеистов, а также высоко оценил способности всех лидеров бомбардирской гонки.
«Я за русских парней за обоих переживаю, но как на них поставить, там несколько человек идут рядом и все звери», — отметил хоккеист.
В настоящий момент Кучеров возглавляет гонку бомбардиров НХЛ с 94 (37 + 57) очками. Малкин занимает второе место с 91 (40 + 51) баллом.
Ранее сообщалось, что Малкин вышел на третье место в истории «Питтсбурга» по количеству сезонов с минимум 40 заброшенными шайбами и 50 результативными передачами.
RT на русском: последние новости
Скончался участник Суперсерии хоккеист Юрий Шаталов Василевский установил рекорд «Тампа-Бэй» по количеству побед в сезоне НХЛ Хоккеист «Трактора» Кравцов побил рекорд Ничушкина и Кузнецова в Кубке Гагарина
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Легендарный хоккеист Шаталов покончил с собой96
Еще одна американка «переметнулась» в сборную России
WADA назвало два последних условия для России31
«Допинг-офицер крови попил, мочу собрал, все довольны»
Загитова не ошиблась, но проиграла29
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение