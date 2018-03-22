Хоккеист Панарин назвал Кучерова и Малкина зверями

«Я как-то посмотрел этот список, они одурели там совсем… Сегодня вот на табло на арене таблицу бомбардиров показывали, я хотел завязать с хоккеем», — пошутил Панарин в разговоре с изданием «Спорт-Экспресс».

«Я за русских парней за обоих переживаю, но как на них поставить, там несколько человек идут рядом и все звери», — отметил хоккеист. Он признался, что переживает за российских хоккеистов, а также высоко оценил способности всех лидеров бомбардирской гонки.

В настоящий момент Кучеров возглавляет гонку бомбардиров НХЛ с 94 (37 + 57) очками. Малкин занимает второе место с 91 (40 + 51) баллом.

Ранее сообщалось, что Малкин вышел на третье место в истории «Питтсбурга» по количеству сезонов с минимум 40 заброшенными шайбами и 50 результативными передачами.