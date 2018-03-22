Панарин назвал Кучерова и Малкина зверями

Российский нападающий клуба «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин прокомментировал положение дел в гонке бомбардиров Национальной хоккейной лиги (НХЛ). На победу в ней претендуют его соотечественники: Никита Кучеров из «Тампа-Бэй Лайтнинг» и Евгений Малкин из «Питтсбург Пингвинз».
«Я как-то посмотрел этот список, они одурели там совсем… Сегодня вот на табло на арене таблицу бомбардиров показывали, я хотел завязать с хоккеем», — пошутил Панарин в разговоре с изданием «Спорт-Экспресс».
Он признался, что переживает за российских хоккеистов, а также высоко оценил способности всех лидеров бомбардирской гонки.
«Я за русских парней за обоих переживаю, но как на них поставить, там несколько человек идут рядом и все звери», — отметил хоккеист.
В настоящий момент Кучеров возглавляет гонку бомбардиров НХЛ с 94 (37 + 57) очками. Малкин занимает второе место с 91 (40 + 51) баллом.
Ранее сообщалось, что Малкин вышел на третье место в истории «Питтсбурга» по количеству сезонов с минимум 40 заброшенными шайбами и 50 результативными передачами.