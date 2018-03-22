Хоккей. Прогнозы на плей-офф КХЛ. 22 марта 2018 года

«Локомотив» и «Йокерит» поборются, но толку от этого будет не много.

ЦСКА — «Йокерит»

Итоги двух матчей между этими командами в Хельсинки можно выразить в следующей фразе: «Йокерит» играл с «армейцами» на равных и имел шансы на то, чтобы сравнять счёт в серии, но ЦСКА, как более опытный кубковый боец, взял четвёртую игру. И теперь красно-синие приехали домой на пятый матч, в котором постараются окончательно добить своего оппонента. Но обыграть финскую команду сейчас будет сложнее, чем в первых встречах этого противостояния. «Йокерит» ощутимо прибавил, в последних играх команда Юкки Ялонена временами навязывала ЦСКА свою волю. И всё-таки, верх в сегодняшней игре одержат хозяева. Как показал четвёртый матч, у них лучше развит инстинкт убийцы. ЦСКА умеет наказывать за ошибки, особенно хорошо он показал это в моменте со вторым голом, когда Андронов на пару с Ничушкиным воспользовались тем, что Рамё на время потерял шайбу из виду, и забросили победную шайбу.

Как пройдёт игра? Вряд ли команды полезут друг на друга с шашками наголо, так как все прекрасно осознают важность матча и цену возможной ошибки. Града голов ожидать не приходится, скорее всего, мы увидим игру с оглядкой на оборону. Предположим, что подопечные Игоря Никитина выиграют и пройдут в следующий раунд. Но победа дастся им очень нелегко, потому что для «Йокерита» наступил час «Х», и «шуты» выложатся на полную катушку, чтобы затянуть серию хотя бы на ещё одну встречу. Прогноз: победа ЦСКА. Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «Вконтакте»

СКА — «Локомотив»

Что и говорить, два матча в Ярославле получились невероятно зажигательными! Судейские скандалы из-за незасчитанных голов, драки, драки и ещё раз драки — такими мы запомним эти игры, в которых две победы одержала команда из Санкт-Петербурга. Как сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина и эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков , это был самый настоящий плей-офф по-русски. Нет сомнений, что нас ожидает продолжение и в Питере. Ярославская команда, несмотря на счёт 1-3, совсем не собирается сдаваться, за что ей можно выразить огромнейшую признательность и уважение.

В «Ледовом» мы снова увидим битву. «Локомотив», потерявший всё, кроме чести, отдаст всё, и даже немножко больше за то, чтобы перевезти серию обратно в Ярославль. Один раз в Санкт-Петербурге «железнодорожникам» уже удалось выиграть, почему бы сейчас не повторить сей успех, когда это важнее всего? Тем не менее, при всей к ним симпатии, мы поставим на СКА. Причина, почему «армейцы» выиграют и пройдут в финал Запада, проста — они банально сильнее по подбору игроков и глубине состава. К тому же, «армейцы» целостнее и стабильнее проводят игру. У подопечных Квартальнова, что было хорошо заметно по последним играм, рано или поздно в матче наступает момент, когда они немножко подсаживаются, и соперник этим пользуется, забивая им. Шанс «Локомотива» — в реализации численного преимущества. Именно за счёт этого компонента ярославцы смогли победить во второй встрече серии. Но, в целом, у СКА гораздо больше козырей, и сегодня все они будут выложены. Прогноз: победа СКА.