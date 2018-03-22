21-летний студент Гарварда набрал 4 очка в первых двух матчах в НХЛ

В Сент-Луисе в «Скоттрэйд-центре» завершилась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Сент-Луис Блюз» в дополнительное время оказался сильнее «Бостон Брюинз» со счётом 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 1:0).

Единственный гол «Бостона» в активе Райана Донато . 21-летний американец, выступавший ранее в NCAA за команду Гарвардского университета , отличился во второй игре подряд. В дебютном матче в НХЛ он набрал 3 (1+2) очка.

Любопытно, что перед игрой с «Сент-Луисом» Донато пропустил тренировку команды, так как присутствовал на занятиях в университете.

Гол Донато можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.