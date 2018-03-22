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21-летний студент Гарварда набрал 4 очка в первых двух матчах в НХЛ
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21-летний студент Гарварда набрал 4 очка в первых двух матчах в НХЛ 

Чемпионат.com 1 час назад
В Сент-Луисе в «Скоттрэйд-центре» завершилась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Сент-Луис Блюз» в дополнительное время оказался сильнее «Бостон Брюинз» со счётом 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 1:0).
Единственный гол «Бостона» в активе Райана Донато. 21-летний американец, выступавший ранее в NCAA за команду Гарвардского университета, отличился во второй игре подряд. В дебютном матче в НХЛ он набрал 3 (1+2) очка.
Любопытно, что перед игрой с «Сент-Луисом» Донато пропустил тренировку команды, так как присутствовал на занятиях в университете.
Гол Донато можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
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