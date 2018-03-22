Доус: пусть в глаза мне скажут, что я плохой капитан

Хоккеист «Барыса» Доус собирается покинуть клуб в конце сезона

ТАСС , 22 марта. Канадский нападающий астанинского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Барыс» Найджел Доус планирует покинуть команду в конце сезона. Об этом он рассказал порталу Sports.kz.

Контракт 33-летнего Доуса с «Барысом» истекает по окончании сезона.

"Мне предложили контракт, но на ту же сумму, что и три года назад. Тогда я был счастлив его подписать, это было прекрасное предложение, но сейчас, после девальвации тенге, сумма трудового соглашения на 45 процентов стала меньше. Мы не стали даже это обсуждать. Но дело не в контракте — я не хочу работать с действующим руководством «Барыса», — сказал Доус.

Доус перешел в «Барыс» из «Монреаля» в 2011 году. Хоккеист в сезоне-2012/13 установил рекорд команды по количеству заброшенных шайб в одном матче плей-офф КХЛ (4), он дважды был участником Матча звезд КХЛ (2015, 2016). В сезоне-2017/18 Доус занял третье место в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата КХЛ (35 шайб + 21 передача), а также стал лучшим снайпером лиги.

"Барыс" занял десятое место в Восточной конференции и не вышел в плей-офф.