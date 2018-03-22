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В КХЛ назвали причину драки в матче «Локомотив» — СКА
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Глава профсоюза КХЛ назвал причину драки в матче «Локомотив» — СКА 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Глава профсоюза игроков КХЛ Андрей Коваленко считает, что драки в концовке четвертого матча 1/4 финала Кубка Гагарина между "Локомотивом" и СКА возникли из-за того, что игрокам питерцев не понравилась жесткая игра молодежи соперника. В третьем периоде встречи команды на двоих набрали 64 минуты штрафа.
Он вырубил победителя олимпиады, а через месяц будет восхищать Россию на ЧМ  Отметим, что в одной из стычек участвовал сын главы профсоюза, 18-летний форвард "Локомотива" Николай Коваленко.
— Матч был напряженным, и, естественно, ребятам из СКА не понравилась жесткая игра, в тело, молодых хоккеистов "Локомотива", — цитирует ТАСС Коваленко. — Из-за этого, наверное, накал страстей возрос. Коля — игрок "Локомотива", и неважно, сколько тебе лет — раз ты вышел на лед, значит, ты умеешь играть, и тебе доверяют. Все зависит от него самого.
Я сказал сыну, что если ты такое решение принял, выдержал, то тем самым ты показал характер, и пожелал ему удачи в следующем матче. Предложил ему больше не драться, а обыграть общими усилиями СКА и вернуть серию в Ярославль.
Нас многие сравнивали и будут сравнивать всю оставшуюся жизнь. Допустим, я вижу у него, что он может сыграть жестко и в тело. Считаю, что он более техничный, чем я. Если я был более силовым, то у него есть и силовая, и техничная манера игры, и самый оптимальный вариант — совмещать и то, и то.
Напомним, пятый матч серии состоится сегодня, 22 марта, и начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
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