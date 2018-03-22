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Андрей Коваленко: СКА не понравилась жесткая игра молодежи «Локомотива»
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Андрей Коваленко: СКА не понравилась жесткая игра молодежи «Локомотива» 

Советский спорт 1 час назад
Напомним, в третьем периоде обе команды набрали 64 минуты штрафа. В одной из драк участвовал 18-летний форвард «Локомотива» Николай Коваленко — сын главы профсоюза подрался с защитником СКА Вячеславом Войновым. Также 17-летний нападающий ярославцев Григорий Денисенко провел силовой прием против Николая Прохоркина, а затем подрался с Виктором Тихоновым.
"Матч был напряженным, и, естественно, ребятам из СКА не понравилась жесткая игра, в тело, молодых хоккеистов «Локомотива». Из-за этого, наверное, накал страстей возрос. Коля — игрок «Локомотива», и неважно, сколько тебе лет — раз ты вышел на лед, значит, ты умеешь играть, и тебе доверяют. Все зависит от него самого. Я сказал сыну, что если ты такое решение (подраться) принял, выдержал, то тем самым ты показал характер, и пожелал ему удачи в следующем матче. Предложил ему больше не драться, а обыграть общими усилиями СКА и вернуть серию в Ярославль", — сказал Коваленко.
Пятый матч пройдет сегодня в Санкт-Петербурге. Счет в серии 3-1 в пользу СКА.
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