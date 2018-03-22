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Шон Коллинс: Гол в овертайме в матче со СКА стал самым ярким моментом сезона
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Шон Коллинс: Гол в овертайме в матче со СКА стал самым ярким моментом сезона 

Советский спорт 1 час назад
Напомним, южане вышли в плей-офф КХЛ, где в первом раунде уступили «Йокериту» (1-4).
— Это был прекрасный опыт, я наслаждался абсолютно всем, что связано с Сочи, организацией, встретил много хороших людей здесь. Партнеры по команде, тренерский штаб… Я действительно с радостью приходил на тренировки каждый день. Знаете, такое чувство, словно день, когда я приехал в Сочи в конце июня, был только вчера. Время пролетело очень быстро. Все было здорово в итоге. Самый яркий момент сезона? Думаю, лично для меня таким моментом стал гол в овертайме в матче против СКА, который прервал их победную серию. Это было очень круто! Думаю, та победа реально помогла нашей команде, придала ей уверенности, потому что на тот момент мы искали себя и, возможно, это добавило нам уверенности, мудрости и подтолкнуло двигаться вперед. Да и просто здорово, когда ты лично вносишь вклад в успех команды, забивая победную шайбу, — сказал Коллинс.
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