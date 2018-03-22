Альберт Яруллин: Старались не вестись на провокации игроков «Металлурга»

— Вы вышли впервые в этой серии. Что скажете о своей игре? — В первом периоде было тяжело, но потом вкатился в игру. Хорошо, что выиграли.

— Что было ключевым моментом в матче? — Здесь каждый момент — ключевой.

— После второй шайбы «Металлурга» команда немного занервничала? — Нет. Играли от обороны, делали свое дело. Это плей-офф, где главное — это победа.

— «Металлург» пытался провоцировать игроков «Ак Барс». Было сложно психологически сдержаться? — Старались не вестись на провокации. Им бы это было на руку, — сказал Яруллин

Пятая игра серии пройдет в Казани в пятницу.