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Пошёл на новый срок: главу «Сибири» оставили в хоккейном клубе ещё на два года
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Пошёл на новый срок: главу «Сибири» оставили в хоккейном клубе ещё на два года 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Генеральный менеджер ХК «Сибирь» Кирилл Фастовский останется руководить клубом ещё на два года.
Сообщение о продлении контракта появилось сегодня на официальном сайте «Сибири».
«Сегодня в правительстве Новосибирской области врио губернатора Андрей Травников подписал новый контракт с генеральным менеджером ХК «Сибирь» Кириллом Фастовским. Контракт истекал 30 апреля 2018 года, новое соглашение действует до 30 апреля 2020 года», — сообщает пресс-служба ХК «Сибирь».
Кирилл Фастовский работает в новосибирском клубе с 2010 года. При нём в сезоне 2014/2015 хоккеисты «Сибири» завоевали бронзовые медали КХЛ.
В этом сезоне клуб проиграл последний матч регулярного чемпионата против челябинского «Трактора» и не смог выйти в зону в плей-офф. Также ранее стало известно, что «Сибирь» продлила контракты с тремя игроками до 2020 года.
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