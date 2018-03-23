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«Детройт» второй раз подряд не вышел в плей-офф НХЛ
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«Детройт» второй раз подряд не вышел в плей-офф НХЛ 

RT на русском 1 час назад
«Детройт Ред Уингз» лишился шансов на попадание в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), потерпев поражение от «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата. Об этом сообщает ТАСС.
После 74 встреч «Детройт» занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 65 очками. Отставание от идущего на восьмой строчке «Нью-Джерси Девилз» составляет 17 очков. Клубам осталось провести восемь матчей в регулярном первенстве.
Таким образом, «Детройт» второй раз подряд не выйдет в плей-офф лиги. В сезоне-2016/17 команда заняла 14-е место.
Ранее сообщалось, что голкипер «Коламбуса» Бобровский признан первой звездой матча НХЛ с «Флоридой».
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