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Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» обыграть «Ванкувер» в матче НХЛ
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Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» обыграть «Ванкувер» в матче НХЛ 

Газета.Ru 38 минут назад
«Сент-Луис Блюз» нанес поражение «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, сообщает ТАСС.
Встреча, прошедшая в Сент-Луисе, завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. В составе победителей дублем отметился Патрик Берглунд, также отличились Владимир Тарасенко и Дмитрий Яшкин. У гостей шайбу забросил Сэм Ганье.
НХЛ. Регулярный чемпионат
"Сент-Луис Блюз" (США, Сент-Луис) — «Ванкувер Кэнакс» (Канада, Ванкувер) — 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)
1:0 — Берглунд (Пьетранджело, Стин) — 00:40;
2:0 — Берглунд (Бродзяк) — 24:44 (4x5);
2:1 — Ганье (Седин, Седин) — 34:47;
3:1 — Тарасенко (Шварц) — 40:14;
4:1 — Яшкин (Соботка, Томпсон) — 57:31
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