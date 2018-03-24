Итоги дня в НХЛ для россиян: гол Тарасенко, шесть бросков Радулова

Чемпионат.com: последние новости

Пашков: надо исключить бесконечные овертаймы, это было непродуманное решение

Макдэвид сравнялся с Малкиным в зачёте бомбардиров НХЛ, они делят второе место

По воротам Василевского бросили 1884 раза за сезон, это второй показатель в НХЛ