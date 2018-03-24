Итоги дня в НХЛ для россиян: гол Тарасенко, шесть бросков Радулова 

В Национальной хоккейной лиге завершился игровой день, в рамках которого прошло пять матчей, в которых приняли участие семь российских игроков. Владимир Тарасенко отметился заброшенной шайбой, Евгений Малкин не сумел набрать очков, Александр Радулов бросил по воротам соперника шесть раз.
ИгрокКлубОчки"+-"ШтрафБроскиХитыВремяТарасенко (н) Барбашёв (н) Голдобин (н) Щербак (н) Антипин (з) Малкин (н) Радулов (н)«Сент-Луис» «Сент-Луис» «Ванкувер» «Монреаль» «Баффало» «Питтсбург» «Даллас»1+0 0 0 0 0 0 0+1 0 -1 +1 0 -1 -10 0 0 2 0 0 03 0 0 2 1 2 61 0 0 0 1 1 017.38 12.24 14.28 16.43 13.10 20.07 21.26