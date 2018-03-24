Ещё
Итоги дня в НХЛ для россиян: гол Тарасенко, шесть бросков Радулова
Далее:
Читайте также:
Ещё

Итоги дня в НХЛ для россиян: гол Тарасенко, шесть бросков Радулова 

Чемпионат.com 45 минут назад
Фото: Чемпионат.com
В Национальной хоккейной лиге завершился игровой день, в рамках которого прошло пять матчей, в которых приняли участие семь российских игроков. Владимир Тарасенко отметился заброшенной шайбой, Евгений Малкин не сумел набрать очков, Александр Радулов бросил по воротам соперника шесть раз.
ИгрокКлубОчки"+-"ШтрафБроскиХитыВремяТарасенко (н) Барбашёв (н) Голдобин (н) Щербак (н) Антипин (з) Малкин (н) Радулов (н)«Сент-Луис» «Сент-Луис» «Ванкувер» «Монреаль» «Баффало» «Питтсбург» «Даллас»1+0 0 0 0 0 0 0+1 0 -1 +1 0 -1 -10 0 0 2 0 0 03 0 0 2 1 2 61 0 0 0 1 1 017.38 12.24 14.28 16.43 13.10 20.07 21.26
Чемпионат.com: последние новости
Пашков: надо исключить бесконечные овертаймы, это было непродуманное решение Макдэвид сравнялся с Малкиным в зачёте бомбардиров НХЛ, они делят второе место По воротам Василевского бросили 1884 раза за сезон, это второй показатель в НХЛ
 Ещё 18 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Непобедимых русских нет. Почему Загитова провалила ЧМ42
«Играл только Акинфеев»: почему разгромили россиян119
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас15
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой1
Тренер объяснил провал Загитовой на ЧМ24
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
07:59
Непобедимых русских нет. Почему Загитова провалила ЧМ
Фигурное катание Статьи
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение