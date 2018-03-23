Тарасенко восстановился от травмы и сыграет с «Ванкувером» 

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко примет участие в матче с «Ванкувер Кэнакс». Об этом сообщает журналист STL Today Джереми Рутерфорд со ссылкой на игрока. Тарасенко получил травму верхней части тела в игре с «Нью-Йорк Рейнджерс», после чего впервые с 2015 года пропустил матч регулярного чемпионата НХЛ, прервав свою серию без пропуска матчей на отметке 195. 26-летний форвард в этом сезоне набрал 58 (27+31) очков в 71 матче.
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