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Опять драка: Барабанов против Ильенко. Видео
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Опять драка: Барабанов против Ильенко. Видео 

Спорт-Экспресс 57 минут назад
СКА принимает «Локомотив» в пятом матче 1/2 финала плей-офф Западной конференции. В конце второго периода устроили драку Александр Барабанов и Артем Ильенко.
Арбитры быстро разняли хоккеистов, которые получили по две минуты штрафа.
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Опять драка: Барабанов против Ильенко. Видео Глава профсоюза КХЛ назвал причину драки в матче "Локомотив" - СКА Артемий Панарин: "Когда увидел таблицу гонки бомбардиров НХЛ, хотел завязать с хоккеем"
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