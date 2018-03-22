Опять драка: Барабанов против Ильенко. Видео

Артем Ильенко. СКА принимает «Локомотив» в пятом матче 1/2 финала плей-офф Западной конференции. В конце второго периода устроили драку Александр Барабанов

Арбитры быстро разняли хоккеистов, которые получили по две минуты штрафа.