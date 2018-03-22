СКА вышел в полуфинал плей-офф КХЛ

СКА победил «Локомотив» и вышел в полуфинал плей-офф КХЛ

Петербургский СКА на своей площадке со счетом 3:1 обыграл ярославский "Локомотив" в пятом матче четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и вышел в полуфинал Кубка Гагарина.

Счет в серии до четырех побед стал 4-1 в пользу СКА.

В финале Западной конференции СКА сыграет с победителем противостояния между московским ЦСКА и хельсинкским "Йокеритом". Петербургская команда выходит в финал конференции третий сезон подряд. В 2015 и 2017 году клуб выигрывал Кубок Гагарина.