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СКА вышел в полуфинал плей-офф КХЛ
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СКА победил «Локомотив» и вышел в полуфинал плей-офф КХЛ 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
Петербургский СКА на своей площадке со счетом 3:1 обыграл ярославский "Локомотив" в пятом матче четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и вышел в полуфинал Кубка Гагарина.
В составе СКА отличились Илья Ковальчук (13-я минута), Вадим Шипачев (29) и Илья Каблуков (43). За "Локомотив" шайбу забросил Иван Лекомцев (22).
Счет в серии до четырех побед стал 4-1 в пользу СКА.
В финале Западной конференции СКА сыграет с победителем противостояния между московским ЦСКА и хельсинкским "Йокеритом". Петербургская команда выходит в финал конференции третий сезон подряд. В 2015 и 2017 году клуб выигрывал Кубок Гагарина.
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