17-летний нападающий «Локомотива» Григорий Денисенко подвёл итоги серии плей-офф со СКА (1-4).
«Остаюсь в Питере за молодёжку играть, ещё Коваленко и Юртайкин остаются. Силы остались, эмоции тоже. Не могу ответить на вопрос, удалось ли Козуна заменить. Собой совсем не доволен, даже своим первым матчем. Должен был быть полезным команде. Приятно, что Ковальчук отметил мою игру, это очень великий человек. Его слова — хорошая мотивация, прислушаюсь и буду работать дальше.
Кронвалль сказал, что я буду звездой НХЛ? Приятно такое слышать. Но это только слова, надо работать дальше. СКА очень мастеровитая команда, тяжело играть против неё, великие люди в ней выступают. Я получил огромный опыт, спасибо за это тренерскому штабу», — передаёт слова Денисенко корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.