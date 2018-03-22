Денисенко: Ковальчук — великий человек, в СКА выступают такие люди

17-летний нападающий «Локомотива» Григорий Денисенко подвёл итоги серии плей-офф со СКА (1-4).

«Остаюсь в Питере за молодёжку играть, ещё Коваленко и Юртайкин остаются. Силы остались, эмоции тоже. Не могу ответить на вопрос, удалось ли Козуна заменить. Собой совсем не доволен, даже своим первым матчем. Должен был быть полезным команде. Приятно, что Ковальчук отметил мою игру, это очень великий человек. Его слова — хорошая мотивация, прислушаюсь и буду работать дальше.