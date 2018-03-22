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Денисенко: Ковальчук — великий человек, в СКА выступают такие люди
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Денисенко: Ковальчук — великий человек, в СКА выступают такие люди 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
17-летний нападающий «Локомотива» Григорий Денисенко подвёл итоги серии плей-офф со СКА (1-4).
«Остаюсь в Питере за молодёжку играть, ещё Коваленко и Юртайкин остаются. Силы остались, эмоции тоже. Не могу ответить на вопрос, удалось ли Козуна заменить. Собой совсем не доволен, даже своим первым матчем. Должен был быть полезным команде. Приятно, что Ковальчук отметил мою игру, это очень великий человек. Его слова — хорошая мотивация, прислушаюсь и буду работать дальше.
Кронвалль сказал, что я буду звездой НХЛ? Приятно такое слышать. Но это только слова, надо работать дальше. СКА очень мастеровитая команда, тяжело играть против неё, великие люди в ней выступают. Я получил огромный опыт, спасибо за это тренерскому штабу», — передаёт слова Денисенко корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
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Рейтинг защитников на чемпионате мира по хоккею 2017 Хоккей. Прогнозы на плей-офф КХЛ. 22 марта 2018 года Денисенко: Ковальчук — великий человек, в СКА выступают такие люди
 Ещё 15 источников 
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