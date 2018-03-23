Шипачев в серии с «Локомотивом» побил рекорд плей-офф КХЛ Зарипова

Нападающий СКА Вадим Шипачев в полуфинальной серии розыгрыша Кубка Гагарина в Западной конференции с «Локомотивом» (4-1) побил рекорд плей-офф КХЛ, принадлежавший Данису Зарипову . Об этом сообщает официальный сайт питерского клуба.

В 12 матчах подряд в течение трех розыгрышей Кубка Гагарина Шипачев набирал очки в матчах с «Локомотивом», он забросил пять шайб и сделал восемь передач. Эта серия — лучшая за всю историю плей-офф КХЛ. Предыдущий рекорд принадлежал Данису Зарипову, который в качестве игрока магнитогорского «Металлурга» набирал очки в девяти матчах подряд с «Сибирью».