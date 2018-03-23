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Шипачев в серии с «Локомотивом» побил рекорд плей-офф КХЛ Зарипова
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Шипачев в серии с «Локомотивом» побил рекорд плей-офф КХЛ Зарипова 

SPORT24.ru 23 марта 2018
Фото: yarreg.ru
Нападающий СКА Вадим Шипачев в полуфинальной серии розыгрыша Кубка Гагарина в Западной конференции с «Локомотивом» (4-1) побил рекорд плей-офф КХЛ, принадлежавший Данису Зарипову. Об этом сообщает официальный сайт питерского клуба.
В 12 матчах подряд в течение трех розыгрышей Кубка Гагарина Шипачев набирал очки в матчах с «Локомотивом», он забросил пять шайб и сделал восемь передач. Эта серия — лучшая за всю историю плей-офф КХЛ. Предыдущий рекорд принадлежал Данису Зарипову, который в качестве игрока магнитогорского «Металлурга» набирал очки в девяти матчах подряд с «Сибирью».
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