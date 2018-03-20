Олег Знарок: «Все матчи с „Локомотивом“ будут тяжелыми»

Главный тренер СКА Олег Знарок после победы над «Локомотивом» (4:1) в четвертом матче полуфинала Западной конференции Кубка Гагарина отметил, что нападающий Илья Ковальчук не играл в первой половине второго периода из-за того, что у него забился конек. Он также добавил, что сделал серьезные изменения в составе из-за тяжелого календаря.

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— Тяжелая игра плей-офф, «Локомотив» — хорошая команда. Думаю, все матчи будут такими, — приводит официальный сайт СКА слова Знарка. — Молодцы, что выстояли пятиминутку в меньшинстве. Готовимся к следующему матчу.

— Почему Ковальчук не играл в первой половине второго периода?

— Ну, есть свои нюансы. Конек у него забился, а со здоровьем все в порядке.

— Что скажете об эпизоде, когда Тальбо ударил Зубарева?

— Есть такие игроки, судьям нужно их знать, следить. Их же четверо.

— Чем вызваны такие серьезные изменения в составе?

— Календарь такой. Ребятам нужно восстанавливаться. Если есть свежие игроки, почему бы их не выпустить.

— Можно ли сказать, что сегодняшний матч был ключевым?

— Это плей-офф, идет равный хоккей.

Счет в серии между командами стал 3-1 в пользу питерцев. Следующая встреча пройдет 22 марта в Санкт-Петербурге.