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Олег Знарок: «Все матчи с „Локомотивом“ будут тяжелыми»
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Олег Знарок: «Все матчи с „Локомотивом“ будут тяжелыми» 

Спорт-Экспресс 20 марта 2018
Фото: Спорт-Экспресс
Главный тренер СКА Олег Знарок после победы над «Локомотивом» (4:1) в четвертом матче полуфинала Западной конференции Кубка Гагарина отметил, что нападающий Илья Ковальчук не играл в первой половине второго периода из-за того, что у него забился конек. Он также добавил, что сделал серьезные изменения в составе из-за тяжелого календаря.
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— Тяжелая игра плей-офф, «Локомотив» — хорошая команда. Думаю, все матчи будут такими, — приводит официальный сайт СКА слова Знарка. — Молодцы, что выстояли пятиминутку в меньшинстве. Готовимся к следующему матчу.
— Почему Ковальчук не играл в первой половине второго периода?
— Ну, есть свои нюансы. Конек у него забился, а со здоровьем все в порядке.
— Что скажете об эпизоде, когда Тальбо ударил Зубарева?
— Есть такие игроки, судьям нужно их знать, следить. Их же четверо.
— Чем вызваны такие серьезные изменения в составе?
— Календарь такой. Ребятам нужно восстанавливаться. Если есть свежие игроки, почему бы их не выпустить.
— Можно ли сказать, что сегодняшний матч был ключевым?
— Это плей-офф, идет равный хоккей.
Счет в серии между командами стал 3-1 в пользу питерцев. Следующая встреча пройдет 22 марта в Санкт-Петербурге.
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