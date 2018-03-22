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Ковальчук: игра «Локомотива» вызывает уважение, у меня тоже всегда бурлят эмоции
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Ковальчук: игра «Локомотива» вызывает уважение, у меня тоже всегда бурлят эмоции 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Нападающий СКА Илья Ковальчук прокомментировал победу над «Локомотивом» (4-1) во втором раунде плей-офф Кубка Гагарина и выход в финал Западной конференции.
«Хорошая, боевая серия была. «Локомотив» здорово, агрессивно играл, особенно у себя дома. Это вызывает только уважение, хорошо побились, показали настоящий хоккей в плей-офф. Хорошо, что выиграли. В этой серии нам было чуть легче физически, чем в первом раунде с «Северсталью». Набрались эмоций, с каждым матчем прибавляли. Сегодня сыграли в пером периоде так, как должны были. Да немного крови попили ярославцы. У них молодые ребята… Когда я играл в маске, тем же самым занимался. Прекрасно их понимаю, у них много эмоций. На их бы месте, я бы продолжал в том же духе. У меня всегда бурлят эмоции. Вам показалось, что в этой серии было чересчур.
Думаю, третья игра была решающей, была нервной. Мне чуть повезло, подставил, потом выстояли пять минут в меньшинстве. Меньшинство вообще в этой серии сработало хорошо, а вот большинство не совсем получилось. Думаю, в финале конференции это будет решающим фактором. Без разницы: ЦСКА или «Йокерит», там обе команды бьются, все игры в одну шайбу. Главное, что мы дома начинаем», — передаёт слова Ковальчука корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
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Рейтинг защитников на чемпионате мира по хоккею 2017 Хоккей. Прогнозы на плей-офф КХЛ. 22 марта 2018 года Ковальчук: игра «Локомотива» вызывает уважение, у меня тоже всегда бурлят эмоции
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