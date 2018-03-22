«Куньлунь» станет базовым клубом сборной Китая по хоккею

ПЕКИН, 22 марта. / ТАСС /. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Куньлунь» станет базовой командой национальной сборной Китая на зимних Олимпийских играх в Пекине в 2022 году. Об этом сообщил на специальной пресс-конференции в четверг главный тренер клуба Юсси Тапола.

"Я очень рад выступать здесь в качестве главного тренера «Куньлуня» и базового клуба будущей сборной Китая, — сказал финский специалист. — Несмотря на то, что хоккей в Китае пока является не слишком популярным видом спорта, мы надеемся превратиться в значительную силу в течение следующих четырех лет".

Пекинский клуб «Куньлунь» был основан в 2016 году для участия в Континентальной хоккейной лиге. Команда была сформирована за месяц до старта регулярного чемпионата, но сумела выйти в плей-офф лиги в свой дебютный сезон.

Помимо китайских хоккеистов за «Куньлунь» выступают игроки из Канады, Белоруссии, России, США, Украины, Финляндии и Швеции.