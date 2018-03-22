Антон Белов: В СКА все ждут ЦСКА в соперниках по финалу Западной конференции

— Тяжелая серия, энергозатратная. Все матчи в стык — пас отдал, в тебя втыкаются. Команды Квартальнова так играют, можно вспомнить ЦСКА. — Думали сегодня закончить серию? — Ну да (смеется). Конечно, чтобы не ехать обратно. Перелеты не только для нас сложные, много работы для персонала. Здорово, что дома закончили серию. — После перерыва сложно вернуться в игру такой серии? — Тяжело было, особенно в первом периоде. Когда постоянно играешь, хорошо себя чувствуешь. Довольно тяжело для ног после перерыва, забиваются. — Согласны с дисквалификацией? — Я не буду обсуждать, принимаю решение дисциплинарного комитета и не оспариваю. — Эмоционально как тяжело вернуться в серию с «Локомотивом»? — Тяжело смотреть со стороны, сидишь в ложе, нервничаешь. С другой стороны, сверху гораздо лучше видно как играет соперник, можно что-то подметить для себя. — Не было желания провести перед игрой дополнительные занятия с грушей? — Мы все-таки настраиваемся играть в хоккей, у нас в команде все ребята могут за себя постоять. — Кого хотите в соперники: ЦСКА или «Йокерит»? — Наверное, все ждут ЦСКА, эту игру все обсуждают. Обе команды не подарок на этой стадии, просто ждем соперника, — передает слова Белова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге». Вадим Шипачев, Напомним, СКА обыграл «Локомотив» со счетом 3:1. У хозяев отличились Илья Ковальчук Илья Каблуков , у гостей — Иван Лекомцев Армейцы выиграли серию со счетом 4-1 и вышли в финал Западной конференции. Следующим соперником СКА станет победитель пары ЦСКА — «Йокерит».