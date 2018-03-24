Ещё
ЦСКА обыграл «Йокерит» и вышел в следующий раунд плей-офф КХЛ
Далее:
Читайте также:
Ещё

ЦСКА обыграл «Йокерит» и вышел в следующий раунд плей-офф КХЛ 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Московский ЦСКА на выезде взял верх над финским «Йокеритом» в шестом матче серии плей-офф КХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей, сообщает ТАСС.
В составе красно-синих шайбы забросили Андрей Кузьменко, Михаил Григоренко, Кирилл Петров и Сергей Андронов. У хозяев голевыми действиями отметились Томми Хухтала, Ээли Толванен и Джон Норман.
Таким образом, счет в серии стал 4-2 в пользу армейцев, которые вышли в финал Западной конференции, где встретятся с петербургским СКА.
КХЛ. Пплей-офф. 1/2 финала. Запад. 6-й матч
"Йокерит" (Хельсинки) — ЦСКА (Москва) — 3:4 (2:1, 1:3, 0:0)
0:1 — Кузьменко (Марченко) — 12:35,
1:1 — Хухтала (Ниеми, Анттила) — 17:20,
2:1 — Толванен (О'Нилл, Йенсен) — 18:11,
2:2 — Григоренко (Капризов) — 20:38 (5x4),
3:2 — Норман (Йормакка, Лауридсен) — 23:10,
3:3 — Петров (Попов) — 27:24,
3:4 — Андронов — 32:48
Газета.Ru: последние новости
Хоккеист "Ак Барса" Зарипов не смог доиграть матч после удара головой об лед Эксперт предложил исключить неограниченные овертаймы в КХЛ Дубль Юнькова принес победу "Салавату Юлаеву" в матче с "Трактором"
 Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Следующий после Скрипаля: в США боятся за Родченкова120
Боец MMA унизил соперника в нокауте и проиграл17
Оригинально остановивший драку толстый кот попал на видео8
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас15
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой104
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:29
Российские футболисты отметили поражение в баре
Футбол
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
01:17
В падении Загитовой обвинили Медведеву
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
07:59
Непобедимых русских нет. Почему Загитова провалила ЧМ
Фигурное катание Статьи
01:15
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение