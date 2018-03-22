Знарок: Тяжелая серия получилась с «Локомотивом»

Главный тренер СКА Олег Знарок поделился впечатлениями после пятой игры серии с «Локомотивом» (3:1).

Напомним, питерцы выиграли серию со счетом 4-1.

«Очень тяжелая серия получилась у нас с «Локомотивом». Соперник хорошо подготовился, у них здорово молодежь играла, вратарь действовал неплохо. У нас было много моментов. Готовимся к следующему раунду.

Мы играли в свой хоккей, что-то получается, что-то — нет. Хотелось бы подтянуть большинство. Это основной фактор победы», — заявил Знарок изданию «Спорт-Экспресс».