Квартальнов: «Ну, сильнее СКА был, что тут говорить. Все по делу, будем работать»

Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение от СКА со счетом 1:3 и вылет из розыгрыша Кубка Гагарина (1-4 в серии).

«Конечно, СКА с победой. Ну, сильнее СКА был, что тут говорить. Все по делу, будем работать. У нас большой опыт, появляются молодые ребята, посмотрели, как играть против такого соперника. Пока так. По всему матчу было видно, что мы уступаем. СКА владел инициативой, нас вратарь в игре много держал. Матч здесь многим не удался. У руководства «Локомотива» спрашивайте, продлён ли мой контракт», — сказал тренер.

Его слова приводит