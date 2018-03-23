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Квартальнов: «Ну, сильнее СКА был, что тут говорить. Все по делу, будем работать»
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Квартальнов: «Ну, сильнее СКА был, что тут говорить. Все по делу, будем работать» 

SPORT24.ru 50 минут назад
Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение от СКА со счетом 1:3 и вылет из розыгрыша Кубка Гагарина (1-4 в серии).
«Конечно, СКА с победой. Ну, сильнее СКА был, что тут говорить. Все по делу, будем работать. У нас большой опыт, появляются молодые ребята, посмотрели, как играть против такого соперника. Пока так. По всему матчу было видно, что мы уступаем. СКА владел инициативой, нас вратарь в игре много держал. Матч здесь многим не удался. У руководства «Локомотива» спрашивайте, продлён ли мой контракт», — сказал тренер.
Его слова приводит
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