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Итоги дня в МХЛ
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Итоги дня в МХЛ 

Чемпионат.com 40 минут назад
В Молодёжной хоккейной лиге завершился очередной игровой день, в рамках которого прошло четыре матча плей-офф. «Мамонты Югры» на домашней арене потерпели поражение от нижнекамского «Реактора», встреча завершилась со счётом 1:3. Общий счёт в серии — 0-2.
В Екатеринбурге местный «Авто» проиграл «Белым Медведям» — 2:4. Общий счёт в серии стал 0-2.
«Локо» на родном льду оказался сильнее петербургского «Динамо», выиграв — 3:1. Счёт в серии стал 1-1.
«СКА-1946» дома победил московский «Спартак» со счётом 4:2. Счёт в серии — 2-0.
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