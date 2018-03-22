Итоги дня в МХЛ

В Молодёжной хоккейной лиге завершился очередной игровой день, в рамках которого прошло четыре матча плей-офф. «Мамонты Югры» на домашней арене потерпели поражение от нижнекамского «Реактора», встреча завершилась со счётом 1:3. Общий счёт в серии — 0-2.

В Екатеринбурге местный «Авто» проиграл «Белым Медведям» — 2:4. Общий счёт в серии стал 0-2.

«Локо» на родном льду оказался сильнее петербургского «Динамо», выиграв — 3:1. Счёт в серии стал 1-1.