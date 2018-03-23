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Матч между ЦСКА и «Йокеритом» стал самым продолжительным в истории КХЛ
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Матч между ЦСКА и «Йокеритом» стал самым продолжительным в истории КХЛ 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Московский ЦСКА на своем льду принимает финский «Йокерит» в пятом матче серии плей-офф КХЛ. Игра, которая продолжается до сих пор, стала самой продолжительной в истории Континентальной хоккейной лиги, сообщает ТАСС.
Встреча началась в 19:30 мск. Команды не могут выявить победителя, дойдя до четвертого овертайма. Предыдущий рекорд длительности игры — 126 минут и 14 секунд — был установлен 21 марта 2014 года, когда пражский «Лев» принимал на своем льду донецкий «Донбасс».
На данный момент счет в матче 1:1.
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