Матч между ЦСКА и «Йокеритом» стал самым продолжительным в истории КХЛ

Московский ЦСКА на своем льду принимает финский «Йокерит» в пятом матче серии плей-офф КХЛ. Игра, которая продолжается до сих пор, стала самой продолжительной в истории Континентальной хоккейной лиги, сообщает ТАСС

Встреча началась в 19:30 мск. Команды не могут выявить победителя, дойдя до четвертого овертайма. Предыдущий рекорд длительности игры — 126 минут и 14 секунд — был установлен 21 марта 2014 года, когда пражский «Лев» принимал на своем льду донецкий «Донбасс».

На данный момент счет в матче 1:1.