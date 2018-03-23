Стаффан Крунвалль: «Сколько матчей СКА проиграл в регулярке? Четыре или пять?»

Защитник «Локомотива» Стаффан Крунвалль после поражения в серии четвертьфинала Кубка Гагарина от СКА (1-4) отметил, отметил, что армейцы были на голову сильнее.

— Что пошло не так в пятом матче?

— Да все просто. Сильнейшая команда победила.

— Может, стоило устроить пару драк, сбить темп?

— Трудно сказать. Мы пытались держаться на плаву. Держаться за результат. И вроде бы держались. СКА был лучше, но мы были в игре. А в четвертом матче исход был ясен гораздо раньше. И мы просто пытались показать болельщикам, что не сдаемся и ни за что просто так не уступим. В этой игре нам нельзя было получать глупые удаления.

— Что просил от команды Квартальнов? Играть попроще? Может быть, забрасывать шайбу, висеть на защитниках, плотность просил повысить? Или наоборот?

— Он просил нас полностью выкладываться. Мы и выкладывались. Стояли друг за друга горой. Были командой. Но СКА был гораздо сильнее. Наверное, в этой серии «Локомотив» заслужил одну победу, но если говорить о других играх — СКА просто был лучше во всем. Мы старались, боролись, но у нас был очень хороший соперник.

— Что случилось с большинством? Всего одну шайбу забросили.

— Хороший вопрос. Правда, один из наших голов в большинстве отменили. Мы все не играли на своем уровне в большинстве, в то же время стоит отметить, что соперник хорошо защищался и разобрал нас. Трудно сказать, почему так случилось. Все игроки, включая меня, не сыграли так, как хотели. Мы пытались, но этого было недостаточно.

— Козун помог бы в большинстве?

— Он великолепный игрок и отлично выступал за нас два сезона, но этот вопрос стоит задать тренеру.

— Какое впечатление на вас произвел Денисенко?

— Он вырастет в классного игрока. Он совсем молод, но играет как зрелый мастер, и очень энергичен. Этот парень будет играть в НХЛ, я абсолютно уверен в этом. Очень радует, что такой игрок есть в нашем клубе. Надеюсь, он останется в «Локомотиве» еще на несколько лет, прежде чем уехать в НХЛ.

— Ковальчук ранее признался, что такие сильные СКА и ЦСКА — это плохо для КХЛ.

— Это затрудняет жизнь всем остальным командам. СКА и ЦСКА — две лучшие команды в лиге. Хотя и у Казани тоже очень хорошая команда, где на игроков тратят много денег. Что сказать, они хотят побеждать и делают все возможное для этого. Можно было поспорить с этим, но у них отличные команды.

— Потолок зарплат может быть решением этой проблемы?

— Это вопрос к КХЛ. Можно спорить сколько угодно, но СКА и ЦСКА словно играют в своей собственной лиге. Достаточно посмотреть на турнирную таблицу. Сколько там СКА матчей проиграл в регулярке, четыре или пять? Настолько они хороши. Опять же, можно спорить, но не мне говорить о потолке зарплат. (Игорь ЕРОНКО)

Трансляция матча СКА — «Локомотив»