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ЦСКА и «Йокерит» установили рекорд продолжительности матча КХЛ
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ЦСКА и «Йокерит» установили рекорд продолжительности матча КХЛ 

Спорт-Экспресс 1 час назад
До этого он принадлежал встрече «Лев»-"Донбасс" 2014 года. Тогда после 126 минут и 14 секунд игрового времени Андрей Конев принес победу гостям. В игре ЦСКА-"Йокерит" счет 1:1, идет четвертый овертайм.
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