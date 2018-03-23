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Ялонен: сегодня был очень жёсткий матч, можно сказать, что даже два матча
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Ялонен: сегодня был очень жёсткий матч, можно сказать, что даже два матча 

Чемпионат.com 21 минуту назад
Главный тренер финского «Йокерита» Юкка Ялонен прокомментировал пятую встречу с ЦСКА в рамках полуфинальной серии Западной конференции, которая стала самой продолжительной в истории КХЛ. Матч продолжался 142 минуты и 9 секунд.
«Сегодня был очень жёсткий матч. Можно сказать, что даже два матча. Мы рады, что победили. Длинная игра, она получилась такой благодаря вратарям обеих команд. Было колоссальное количество возможностей забить гол, но вратари сыграли отлично. Могут ли наши травмированные сыграть в субботу? Всё возможно», — передаёт слова Ялонена корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
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