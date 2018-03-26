Яри Курри: «Йокериту» было по силам пройти ЦСКА в плей-офф

— Да, несмотря на то, что у соперника отличный состав и длинная обойма хоккеистов высокого класса. Но команда и тренеры показали, что готовы биться на равных с лучшими командами КХЛ. Даже в шестом матче мы дважды вели в счете, показывали хорошую игру, но примерно с середины второго периода стали сказываться последствия предыдущей встречи. Или, как сказал Юкка Ялонен, двух встреч в одной. Поэтому в третьем периоде мы недостаточно активно действовали против ЦСКА, не использовали свое большинство.

Яри Курри — о шансах Овечкина превзойти Гретцки: С его мастерством возможно все Если бы избежали ошибок, когда вели в счете, могли победить и дойти до седьмого матча, где уже шансы на общий успех стали бы гораздо выше. Но я все равно доволен командой. И в регулярном чемпионате, и в плей-офф «Йокерит» показывал качественный хоккей и добился хороших результатов, — цитируют Курри «Известия».

Напомним, что ЦСКА выиграл у «Йокерита» в полуфинальной серии Западной конференции со счетом 4-2. В пятом матче этой серии команды установили рекорд КХЛ по продолжительности матча.