Юкка Ялонен: Это была моя последняя игра в «Йокерите»

— Здесь и объяснить нечего, более сильная команда победила и идет дальше. Очень сильная команда у ЦСКА, с отличными игроками, большой историей и мощным тренерским штабом. Мы отдали максимум сил, только в первом матче не показав хороший хоккей. Это была моя последняя игра в «Йокерите», хочу поблагодарить игроков, они все молодцы, и всю организацию — работать здесь было одно удовольствие, — цитирует Ялонена РИА «Новости» Добавим, что в финале Западной конференции ЦСКА встретится со СКА, который ранее переиграл ярославский «Локомотив» (4-1 в серии).