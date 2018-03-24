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Юкка Ялонен: Это была моя последняя игра в «Йокерите»
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Юкка Ялонен: Это была моя последняя игра в «Йокерите» 

Советский спорт 42 минуты назад
Фото: SovSport.Ru
— Здесь и объяснить нечего, более сильная команда победила и идет дальше. Очень сильная команда у ЦСКА, с отличными игроками, большой историей и мощным тренерским штабом. Мы отдали максимум сил, только в первом матче не показав хороший хоккей. Это была моя последняя игра в «Йокерите», хочу поблагодарить игроков, они все молодцы, и всю организацию — работать здесь было одно удовольствие, — цитирует Ялонена РИА «Новости».
Добавим, что в финале Западной конференции ЦСКА встретится со СКА, который ранее переиграл ярославский «Локомотив» (4-1 в серии).
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