Ещё
Главный тренер хоккейного ЦСКА — о «Йокерите»: нам противостоял очень серьёзный соперник
Далее:
Читайте также:
Ещё

Главный тренер хоккейного ЦСКА — о «Йокерите»: нам противостоял очень серьёзный соперник 

RT на русском 29 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин отметил силу финского «Йокерита», противостоявшего московским армейцам в полуфинале Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «Очень серьёзный соперник нам противостоял, мы готовились и понимали всю сложность. У „Йокерита“ очень опытная, мастеровитая и дисциплинированная команда», — цитирует Никитина РИА Новости.
Он также остался доволен опытом, полученным в серии против «Йокерита».
«И тем слаще наша победа, что ребята в этой серии получили большой опыт игры против сильного соперника», — добавил Никитин.
Ранее сообщалось, что хоккейный ЦСКА вышел в полуфинал Кубка Гагарина.
RT на русском: последние новости
Матч легенд "Баварии" и "Ливерпуля" завершился результативной ничьей (фото) Рауш и Нойштедтер принесли извинения и согласились со штрафом Владимир Федотов: Очень обидно, что не смогли поставить финальную точку – забить гол
 Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Следующий после Скрипаля: в США боятся за Родченкова115
Боец MMA унизил соперника в нокауте и проиграл17
Оригинально остановивший драку толстый кот попал на видео8
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас15
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой104
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:29
Российские футболисты отметили поражение в баре
Футбол
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
01:17
В падении Загитовой обвинили Медведеву
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
07:59
Непобедимых русских нет. Почему Загитова провалила ЧМ
Фигурное катание Статьи
01:15
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение