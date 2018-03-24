Главный тренер хоккейного ЦСКА — о «Йокерите»: нам противостоял очень серьёзный соперник

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин отметил силу финского «Йокерита», противостоявшего московским армейцам в полуфинале Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «Очень серьёзный соперник нам противостоял, мы готовились и понимали всю сложность. У „Йокерита“ очень опытная, мастеровитая и дисциплинированная команда», — цитирует Никитина РИА Новости

Он также остался доволен опытом, полученным в серии против «Йокерита».

«И тем слаще наша победа, что ребята в этой серии получили большой опыт игры против сильного соперника», — добавил Никитин.

Ранее сообщалось, что хоккейный ЦСКА вышел в полуфинал Кубка Гагарина.