Андронов: о рекорде не думали, всё нормально, это плей-офф 

Нападающий ЦСКА Сергей Андронов прокомментировал поражение своей команды в пятом матче полуфинальной серии Западной конференции с «Йокеритом» (1:2 ОТ).
«Расстроены ли мы? Да всё нормально, это плей-офф. Готовимся дальше. О рекорде особо не думали. Здорово в обороне играли обе команды. Устал ли я? Да нет, нормально. Восстановиться перед следующим игрой успеем. Неприятно было, когда наш гол отменили. Плотная игра в обороне сегодня была, мы не забили много моментов, половину из которых должны были забивать. Кто самый усталый в раздевалке? Ребята-массажисты. «Йокерит» играет плотно, старается, держится», — передаёт слова Андронова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.